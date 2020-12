Des surcoûts possibles, ainsi que des problèmes à la douane

Exporter, c’est quasiment le métier du groupe Mydibel, à Mouscron. Non content de produire des frites, de la purée, des flocons et autres granules à base de pommes de terre, pour un total de 225.000 tonnes par an, la société exporte, en effet, 97 % de sa production, dont 60 % en dehors de l’Europe. Il faudra à présent y rajouter les 7 à 8 % du Royaume-Uni. Là-bas, le patron, Marc Van Herreweghe, ne croyait même plus à un deal. « Je m’étais promis de ne plus parler de ce Brexit car cela faisait bien quatre ans qu’on attendait une solution politique. C’est qu’en cas de non-accord, cela impliquait d’ajouter 14 % de taxe pour les produits coupés (frites) et 16 % pour les spécialités (croquettes). On aurait pu en manager l’impact, mais cela aurait été une catastrophe pour les consommateurs britanniques car la grande majorité des produits à base de pommes de terre vient de l’Europe… »