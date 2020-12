Bianchi offre sa statue à Wout van Aert

Bianchi a offert sa statue à Wout van Aert, ont posté le Sportif de l’année et son équipe, Jumbo-Visma, sur les réseaux sociaux dimanche. Wout van Aert a signé sur les vélos Bianchi ses plus beaux succès cette année, mais il va changer de bécane la saison prochaine.

Pour remercier le coureur belge, la firme italienne a offert sa statue à van Aert qui pose sur les photos, à côté d’elle, dans la même posture, dans son jardin.

La statue se base sur une photo de Wout van Aert levant les bras en l’air à l’issue de sa victoire aux Strade Bianche début août.

Jumbo-Visma va rouler avec des vélos Cervelo la saion prochaine. Bianchi équipera pour sa part la formation australienne GreenEdge (ex-Mitchelton-Scott).

Wout van Aert a été l’un des grands protagonistes de la saison condensée en cyclisme sur route. Entre la reprise le 1er août et sa dernière course le 18 octobre, il a remporté les Strade Bianche, Milan-Sanremo, une étape et le classement par points du Dauphiné, le championnat de Belgique du contre-la-montre et deux étapes du Tour, où il a travaillé pour Primoz Roglic et fini premier Belge, avec une 20e place finale.