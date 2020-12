Mbaye Leye favori pour remplacer Philippe Montanier au Standard

Philippe Montanier ne sera plus sur le banc du Standard en 2021. Remercié samedi, dans la foulée de la défaite concédée face à Saint-Trond, le coach français ne savait plus à quel saint se vouer. Avant d’entamer le mercato hivernal, c’est le dossier de sa succession que la direction liégeoise devra régler. Avec un candidat qui se détache : Mbaye Leye.

Si la défaite concédée par le Standard à Saint-Trond, le 25 octobre, avait marqué le début d’une incroyable série noire, le revers subi samedi soir à Sclessin face au même adversaire a mené droit au licenciement de Philippe Montanier, qui savait que seul un succès aurait pu lui permettre d’entamer l’année 2021 sur le banc liégeois. Le coach français, adoubé par Alexandre Grosjean et Benjamin Nicaise, qui ont tenté de le maintenir en place le plus longtemps possible, n’était pourtant pas confronté, sur papier, au défi le plus compliqué de sa carrière : battre la lanterne rouge trudonnaire, à Sclessin, six jours après avoir baissé l’échine devant une autre lanterne rouge, mouscronnoise celle-là. Raté et encore raté ! Déjà intenable, la situation était devenue du coup inextricable.