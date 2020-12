Les héros invisibles: Javiera, l’épidémiologiste de Sciensano

Derrière les chiffres de chaque bulletin épidémiologique publié par Sciensano, il y a des personnes touchées par le covid. Et une équipe qui a collecté, compilé, communiqué les données. Sans répit possible depuis le début de la crise.

«On a dû trouver un moyen de concilier rigueur scientifique et pédagogie, c’était notre plus grand défi. C’était notre rôle, aussi», explique Javiera. - Hatim Kaghat.

De longs couloirs déserts qui résonnent, pas un chat à la cafétéria. Ne vous fiez pas à ce calme apparent : ici, dans ce grand bâtiment à l’ombre de la gare du Midi, on a rarement éteint lumières et ordinateurs ces derniers mois. Même la nuit, même le week-end. Les agents de sécurité sont là pour en témoigner : depuis le début de l’épidémie, il y a toujours « quelqu’un » au 2e étage, aile occupée par Sciensano, et plus précisément par l’unité épidémiologie des maladies infectieuses. Javiera était très régulièrement de la partie.