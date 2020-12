Wout van Aert survole le cyclo-cross de Termonde: «Gagner avec un tel écart, ça fait du bien au moral»

Wout van Aert et Mathieu van der Poel - Photo News

Le Sportif de l’année, qui n’avait pu défendre ses chances à la loyale la veille face à Mathieu van der Poel en raison d’une crevaison à Heusden-Zolder en Superprestige, a cette fois dominé son rival néerlandais.

«Ce n’est pas tous les jours que l’on roule sur un tel parcours. C’est peut-être bizarre à dire, mais je me suis bien amusé. C’était vraiment très dur et la tactique passait au second plan aujourd’hui», a commenté Wout van Aert après sa deuxième victoire de la saison (après son succès à Herentals la semaine dernière).