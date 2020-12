Lutte contre la corruption au Congo: des agents belges en cause

La nouvelle agence de prévention et de lutte contre la corruption est dans le collimateur. En cause : des accusations de racket visant deux inspecteurs belges.

La lutte contre la corruption est le cheval de bataille du président Félix Tshisekedi, son arme principale lorsqu’il s’agit de déboulonner des adversaires, d’anciens alliés politiques ou de simples contrevenants et dans ce combat de Sisyphe, le chef de l’État est ouvertement soutenu par les pays comme les États-Unis et la Belgique. Mais l’arme pourrait aussi se révéler à double tranchant… En effet, la nouvelle agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, créée l’été dernier, se trouve déjà elle-même dans le collimateur : son responsable, Me Gilbert Kikangala, longtemps avocat au Barreau de Bruxelles et défenseur d’Étienne Tshisekedi, a été placé sous mandat d’arrêt provisoire après plusieurs heures d’audition au parquet général près de la cour d’appel de Kinshasa Gombe.