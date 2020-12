Jacques Stas: «Charleroi et le Brussels doivent se réorienter»

À peine 16 matchs en 2 mois. Ce simple décompte rappelle l’entame forcée du championnat. « Car sans reprendre, le basket n’existait plus », estime notre consultant Jacques Stas, curieux de connaître les audiences télévisées ou les matchs suivis sur la plateforme de la Ligue puisque ce sont les seuls accès autorisés au public tant que le huis clos perdure. « On savait dès lors que le calendrier serait chaotique et le classement illisible. » Celui-ci renseigne deux clubs invaincus : Mons, leader grâce à une 5e victoire conquise à Louvain, et Anvers, absent d’une « journée de Nöel » réduites à deux affiches. Suit Ostende, grand favori… à un dixième titre de rang. Puis le Brussels, revenu à la hauteur de Charleroi en remportant… son premier succès lors du « Xmas Game » au Palais 12.