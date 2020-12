Chute d’une petite fille dans les Fagnes: la police a identifié le cycliste (vidéo)

La police avait rapidement lancé dimanche un avis de recherche à la demande du parquet de Liège, concernant un cycliste, recherché pour avoir donné un coup de genou à une fillette de 5 ans dans les environs de la Baraque Michel à Jalhay.

La fillette se promenait avec sa famille quand un cycliste voulant les dépasser l’a poussé avec son genou, ce qui a fait tomber la petite fille par terre.

Ce lundi, nos confrères de Sud Info ont appris que le cycliste a été identifié, et devrait comparaître devant le tribunal correctionnel. Il risque un an de prison pour coups et blessures volontaires sur un mineur.