Hazard, Maradona, Courtois, De Bruyne, Haaland…: les chiffres «foot» de 2020

En cette fin d’année 2020, on fait le point, en chiffres, sur les grands événements et les sportifs qui ont marqué ces douze mois. Aujourd’hui : le football.

Après le cyclisme, le tennis et « l’omnisport », coup de projecteur sur les chiffres « foot » de 2020.

0 (Eden Hazard)

Pour le Diable rouge, 2020 est une véritable « annus horribilis » rythmée plus au gré des absences forcées (opération à la cheville et ses conséquences, problèmes musculaires, coronavirus) qu’à l’enchaînement des rencontres. Certes, le Brainois a remporté la Liga avec le Real Madrid mais il a relativement peu contribué à la conquête de ce trophée. Au total, il est apparu 15 fois (et deux petits buts) avec la vareuse merengue en 2020. Pire, il a carrément vécu une année blanche avec les Diables rouges pour la première fois depuis sa première sélection, étant juste « disponible » dans la sélection pour les deux premiers rendez-vous en Ligue des Nations.