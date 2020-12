Antwerp – SC Charleroi: les Zèbres ont fini par craquer

À vingt minutes près, cette dernière rencontre 2020 des Zèbres aurait parfaitement résumé leur année civile, qu’ils clôtureront malgré tout sur le podium: une grosse solidité défensive malgré un adversaire plutôt dominant mais finalement assez peu dangereux, des reconversions ayant amené les plus grosses occasions de la partie et, plus globalement, une grinta qu’ils n’ont finalement abandonnée que quelques semaines, durant leur creux automnal. Mais, à force de pousser, les Anversois ont fini par émerger via Benavente et Mbokani, revenant ainsi à deux unités des Carolos au classement.

1 Les changements ont fait basculer la rencontre du côté anversois