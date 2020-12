Antoine Colassin, monté en fin de match contre le Beerschot : «J’ai retrouvé le sourire»

Aligné lors des quatre premières rencontres de la saison, Antoine Colassin a mis du temps à retrouver le chemin du terrain avec le RSCA. Absent depuis fin août, le joueur de 19 ans a connu des mois difficile mais est ravi d’être enfin de retour. Ce dimanche contre le Beerschot, il est monté au jeu à 3 minutes de la fin du temps réglementaire.

« J'ai retrouvé le sourire. Ce sont des petites minutes qui font vraiment plaisir. Ces mois-ci n’ont pas été évidents. Je me suis remis en question. Cette période m'a appris beaucoup sur ce qu'il fallait faire pour être un vrai professionnel », a confié Colassin au micro d’Eleven Sports.

L’attaquant anderlechtois a également commenté la prestation de son équipe. « On a vraiment fait un bon match. Ça a duré 90 minutes et pas 50 ou 60 comme c’est parfois arrivé. On a fait un gros match tous ensemble avec beaucoup d'occasions. »