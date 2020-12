Les coulisses d’une vaccination historique à Mons, à «La «Bonne Maison de Bouzanton»

A « La bonne Maison de Bouzanton », tout est en place pour recevoir les premiers vaccins Pfizer/BioNTech ce lundi. Le directeur du home et le médecin qui fera les piqûres racontent au « Soir » les coulisses de cette vaccination historique.

C’est le plus beau cadeau de Noël qu’on pouvait nous faire. C’est un peu un armistice qui va se signer lundi ». Benjamin Torrekens a le sourire. Et il a de quoi. « La bonne maison de Bouzanton », dont il est le directeur, est la première maison de repos wallonne qui recevra le vaccin, ce lundi. En parallèle, les premières piqûres auront lieu dans des homes de Puurs et de Woluwe-Saint-Pierre, histoire qu’aucune Région ne soit lésée dans cette expérience-pilote qui marque le départ de la vaccination contre le covid en Belgique.