Hannes Delcroix après la victoire d’Anderlecht contre le Beerschot: «On devra être encore meilleur au prochain match»

Hannes Delcroix s’est montré très satisfait de l’attitude de son équipe durant cette rencontre. « On bien commencé avec beaucoup d'intensité. On gagnait nos duels, on était présents sur les deuxièmes ballons. C’était globalement un bon match de l’équipe. On a vu qu’on a préparé le match comme il le fallait. On avait bien analysé notre adversaire. Je ne sais pas si c'était le meilleur match de notre saison mais on sait que le prochain devra être encore meilleur. On va donc continuer à travailler. »