Arbres déracinés, toitures arrachées…: la tempête Bella a provoqué quelques dégâts en Belgique (vidéos)

La tempête Bella s’est calmée mais on peut encore s’attendre à quelques rafales de vent. L’IRM annonce encore temporairement des précipitations sous forme de pluie sur le centre ou le nord du pays. Sur l’ouest, et plus tard également sur le centre, le temps deviendra sec avec temporairement de larges éclaircies. Ensuite, des nuages bas devraient s’y développer. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la nébulosité restera plus abondante avec des précipitations hivernales, surtout sur le sud-est où la neige s’accumulera toujours au-delà de 400-500 m d’altitude. Il faudra également se méfier de la formation de brouillard givrant sur le relief. Les minima seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et 3 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera encore temporairement assez fort sur l’est, puis il diminuera comme partout ailleurs pour devenir modéré de sud.