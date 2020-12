Vincent Kompany très satisfait du succès d’Anderlecht contre le Beerschot: «J’ai vu du beau football»

Une prestation aboutie qui permet aux Mauves, 4es de Pro League, d’être optimistes pour la suite du parcours. « Oui c’était une belle prestation. On avait bien joué aussi contre Genk mais c’était peut-être plus abouti aujourd’hui », a reconnu Kompany au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

« On a vraiment bien représenté sur le terrain tout ce sur quoi on a travaillé à l’entraînement. Cette équipe est une équipe jeune qui progresse tout le temps et manifestement certains principes de jeu sont emmagasinés avec le temps. On a bien pressé mais on travaille toujours sur ce principe. Dans l’organisation et dans la communication, c’était aussi très bien. Les joueurs avaient tout sous contrôle et je ne devais quasiment pas intervenir. »