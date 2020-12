Pour Philippe Montanier, c’était devenu mission impossible au Standard

La défaite du Standard à peine consommée, Philippe Montanier a été prévenu samedi soir par la direction liégeoise que son aventure s’arrêterait là, sur un bilan comptable de 4 points sur 24 qu’il n’était plus possible de défendre. 200 jours après son engagement, l’idylle aura donc tourné à la confusion la plus totale. Sans que Montanier, qui cristallisait depuis quelques jours l’essentiel des tensions, ne soit responsable de tous les maux. Mais incapable de redresser la barre et de proposer un jeu digne de ce nom, à l’image de celui développé en première période face à Saint-Trond, il a été contraint de quitter le navire principautaire juste avant que l’année 2020 ne se referme.