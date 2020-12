Malgré ses lacunes à la finition, Anderlecht s’installe dans le top 4

Au terme d’une rencontre pleine de maturité face à un Beerschot déforcé, le Sporting a terminé l’année 2020 sur une bonne note. Nmecha et Mukairu ont inscrit les deux buts de cette rencontre parfaitement maîtrisée par les Anderlechtois.

Même si le Beerschot compte toujours deux matches de moins que le reste de la meute et peut donc lui aussi revendiquer une place dans le top 4 aux points perdus, Anderlecht a terminé cette année 2020 pour le moins spéciale sur une note extrêmement positive, dimanche. Son bilan général ? Il reste mitigé puisqu’il recense 32 points sur 57 pour cette saison, 48 sur 81 sur l’ensemble de l’année civile.

S’il n’a pas su concrétiser rapidement au marquoir sa domination assez nette dans le jeu et les – nombreuses – occasions créées, le Sporting s’est malgré tout imposé le plus logiquement du monde face à cet adversaire qui l’avait battu lors de leur première confrontation à Anvers, fin novembre. Le contraste entre le Kompany furieux de l’époque et le Kompany euphorique dimanche au coup de sifflet final suffisait à faire comprendre le chemin parcouru par des Bruxellois qui ont disputé un excellent match, « peut-être même le meilleur de la saison », comme l’expliquait Hannes Delcroix.