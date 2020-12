Lionel Messi : « Je ne quitterai pas le Barça cet hiver » (vidéos)

Dans une longue interview accordée à la chaîne La Sexta TV, en ces derniers souffles de décembre, Lionel Messi (33 ans) évoque les péripéties des derniers mois et cette année 2020 qui, sportivement et émotionnellement, fut l’une des plus compliquées pour lui. Il a été à un fifrelin de la rupture avec son club de toujours…