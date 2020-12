Yves Van Laethem: «Si nous gardons ce rythme, nous pourrons arriver aux 75 hospitalisations par jour vers la mi-février»

L’objectif est de repasser sous les 75 admissions à l’hôpital par jour et les 100 contaminations en 14 jours par 100.000 habitants. Tant qu’on est au-delà, les assouplissements ne sont pas possibles.

Par Belga et La rédaction

En ce vendredi 25, jour de Noël, nous avons passé un moment charnière dans la pandémie puisque les chiffres sont à ce moment-là partis à la baisse. Le nombre de contaminations diminue, il faut être prudent sur ce point puisque nous sommes en période de congé, les gens se font peut-être moins tester. On a une diminution des hospitalisations et des décès qui est plus lente » a déclaré Yves Van Laethem lors du point presse de Sciensano ce lundi matin, au moment même où le coup d’envoi de la campagne de vaccination était lancé dans notre pays.