Brexit: feu vert des 27 pour l’application de l’accord au 1er janvier

Les ambassadeurs des 27 États membres de l’Union européenne ont donné lundi leur feu vert unanime à l’entrée en vigueur provisoire, au 1er janvier prochain, du projet d’accord post-Brexit convenu jeudi entre le gouvernement britannique et la Commission européenne, a tweeté la présidence allemande du Conseil de l’UE.

L’adoption finale par le Conseil se fera par procédure écrite avant ce mardi 15h, a précisé le porte-parole de la présidence allemande.

L’accord, atteint in extremis entre Londres et Bruxelles la veille de Noël, permet d’éviter une rupture brutale (« no-deal ») et la désorganisation au moment où, le 1er janvier prochain, le Royaume-Uni quittera le marché unique européen et l’union douanière, après avoir déjà quitté politiquement l’UE le 1er février dernier.