La féministe saoudienne Loujain al-Hathloul condamnée à 5 ans et 8 mois de prison

La jeune femme a été jugée après deux ans et demi de détention préventive. Son combat pour les droits des femmes a été assimilé à du terrorisme.

Emprisonnée depuis le 15 mai 2018, la militante féministe saoudienne Loujain al-Hathloul, 31 ans, a été condamnée lundi à cinq ans et huit mois de prison, a-t-on appris ce matin. Elle a été condamnée par une cour spécialisée dans les affaires anti-terroristes. La justice saoudienne lui reprochait « le partage d’informations sur les droits des femmes en Arabie Saoudite avec des journalistes basés en Arabie Saoudite, des militants saoudiens à l’étranger, des diplomates, des organismes internationaux et des organisations de défense des droits de l’homme ». Sur les 68 mois de condamnation, la moitié a été assortie d’un sursis, ce qui situe sa libération dans deux mois. Elle sera ensuite interdite de voyage à l’étranger pendant cinq années. Elle peut faire appel de sa condamnation et le procureur dispose de la même possibilité.