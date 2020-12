Construire en Wallonie: de nouvelles normes énergétiques à respecter dès le 1er janvier

C’est quoi exactement la norme Qzen dont on entend de plus en plus parler en Belgique ? Il s’agit d’une obligation selon laquelle toutes les nouvelles constructions résidentielles en Wallonie, maisons ou appartements, vont devoir présenter une consommation de quasi zéro énergie. D’où le sigle Qzen. Trois chiffres peuvent résumer la situation. Jusqu’à présent, les habitations neuves devaient respecter le label B au sud du pays, soit une consommation spécifique en énergie (Espec) allant de 85 à 170 kWh/m2/an. Avec la norme Qzen qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021, le label A sera d’application, soit une valeur comprise entre 45 et 85 kWh/m2/an. A titre de comparaison, l’ensemble du bâti wallon existant présente un bilan beaucoup plus dégradé : 434 kWh/m2/an en moyenne, selon les dernières données de l’administration. A noter que pour les rénovations, les exigences ne changent pas.