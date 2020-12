Commentaire: angles morts

Suivre une négociation gouvernementale durant seize mois, sans informations certifiées avant la ligne d’arrivée, n’est pas une sinécure.

Il faut, plus que jamais, trier le vrai du faux, dans ces éléments souvent confiés par des sources souhaitant rester anonymes et contredites par d’autres. Il faut séparer l’info de l’intox dans un contexte de grande méfiance entre négociateurs, où chacun a son propre objectif, personnel et partisan, défend son propre scénario sans nécessairement le dévoiler, voire en feignant d’en pousser un autre.

Il ne faut pas lasser le lecteur par un feuilleton sans fin ni le perdre dans les méandres de détails évoluant de jour en jour. Alors que la longueur des débats, les blocages persistants et les bagarres à répétition l’ont déjà largement détourné du sujet.

Il faut continuer à chercher l’info utile, sans tomber dans les pièges de la désinformation ou de la propagande.