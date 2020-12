Premier League: le match Everton – Manchester City de ce lundi reporté à cause de cas de Covid-19 chez les Cityzens

La rencontre opposant Everton à Manchester City, programmé ce lundi soir à 21h, a été reportée en raison de nombreux nouveaux cas de Covid-19 dans l’effectif des Cityzens.

« Au cours de la dernière série de tests, plusieurs sont revenus positifs, s’ajoutant aux quatre cas précédemment détectés », a expliqué le club de Kevin De Bruyne dans un communiqué. « La sécurité de la bulle étant compromise, il y a un risque que le virus se propage davantage dans l’équipe, le staff et peut-être au-delà. À la suite des fermes recommandations médicales de la Premier League, et en consultation avec les deux clubs, il a été décidé de reporter le match. Toutes les personnes positives, y compris les joueurs et membres du staff, vont observer une période de quarantaine, conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique ». ».