Les héros invisibles: Nora, une vie dévouée à ses patients

Elle court, elle court, Nora Yagoub, infirmière à domicile qui sacrifie les sept jours de sa semaine pour venir en aide aux plus fragiles, des jeunes mamans en détresse aux plus âgés, souffrant d’isolement.

Fin mars. La Belgique vient, en même temps que la planète, de basculer dans le confinement et la phobie de la contagion épidémique. Nora Yagoub, infirmière de 29 ans, s’apprête à honorer un contrat de sage-femme à l’hôpital d’Ixelles, censé commencer le 1er avril. Mais trois jours avant, elle contracte le virus, qui la cloue au lit durant près d’un mois, avec forte fièvre, courbatures et un épuisement vertigineux. Il faut dire que, quelques jours plus tôt, Nora s’est portée volontaire dans les unités covid de l’hôpital Saint-Pierre. Comme d’autres en cette situation de crise historique, elle a été très rapidement formée, « en deux heures », par un hygiéniste, avant d’être immédiatement jetée dans le grand bain, avançant parmi les infectés avec une foi inébranlable. « Je n’avais aucune inquiétude pour moi. Aider autrui était la seule urgence »… Et puis donc, paf, c’est elle qui s’est retrouvée aux urgences !