Les mots d’ailleurs: knuffelcontact, anderhalvemetersamenleving, WFH…

Ailleurs aussi, c’est la crise sanitaire qui a submergé les listes de mots de l’année, un exercice auquel se livrent la plupart des pays voisins. On entend partout covid, corona, bulle sanitaire, confinement et déconfinement, avec parfois davantage d’ironie, comme dans le « anderhalvemetersamenleving » des Néerlandais ou le « coronagraben » des Suisses romands (on vous les explique ci-dessous). Quelquefois, un mot issu d’une autre aire que la sanitaire se glisse dans les listes. Comme « Black Lives Matter » en Grande-Bretagne, « complotisme » en Allemagne, « visionnage en rafale » au Québec…

Voici un petit tour des mots de l’année des autres.