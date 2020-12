Dans les McDo comme au Kremlin, la Russie attend Biden au tournant

La nouvelle est passée presque inaperçue en Russie. Sauf à Vladivostok. Le 21 décembre, McDonald’s a ouvert ses trois premiers restaurants dans la bouillonnante capitale de l’Extrême-Orient russe. La chaîne, fer de lance de la gastronomie américaine dans l’ex-empire soviétique depuis son inauguration place Pouchkine à Moscou avant même la chute de l’URSS, prévoit d’investir plus de 20 millions d’euros dans les régions est du pays. Avec près de 800 restaurants au total, elle a déjà bien couvert toute la partie ouest. Face à la poussée de Burger King, McDonald’s multiplie les formats pour les fans pressés de burger-frites-coca. « On est comme ça, nous les Russes, pleins de contradictions : on aime affronter et détester les Américains que pourtant on admire et envie ! », sourit Nikolaï, jeune père de famille rencontré à la sortie d’une virée MacDo avec ses fils à Moscou. Politiquement, il se dit patriote et supporteur du président Vladimir Poutine. Mais il se gave de nourritures et séries télé made-in-USA…