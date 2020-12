«Déconfinement» est le mot de l’année 2020

Les internautes du « Soir » et de la RTBF ont plébiscité un terme qui a un pied dans le présent de la pandémie et l’autre dans le futur d’une progressive sortie de crise.

On a connu des succès plus nets. Il n’empêche : avec 1.134 votes en sa faveur, déconfinement devient le mot de l’année 2020 devant distanciel et covid, qui pointent aux deuxième et troisième places avec respectivement 1.100 et 1.010 votes.

Ce trio résume à lui seul l’année extrêmement troublée qui s’achève, marquée par un virus, par une pandémie et par les restrictions qui se sont imposées dans leur sillage pour tenter d’y faire face. L’opération du nouveau mot de l’année a beau s’inscrire comme une quête de la « dénomination » des douze derniers mois, cette recherche se déploie rarement à l’écart des soubresauts du monde, surtout lorsque ceux-ci ont la violence d’une pandémie et des très nombreux décès qu’elle a déjà provoqués.