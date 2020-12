Fisc et virus, les tuiles se multiplient pour les dirigeants

C’est bien connu, les emm… ça vole souvent en escadrille. Déjà plombées par les conséquences de la pandémie, les finances des clubs vont être encore plus fragilisées par la disparition (dès le 1er janvier prochain) des contrats associatifs, une disposition légale qui permettait l’indemnisation des entraîneurs, arbitres, encadrants… au sein des clubs jusqu’à 6.340 euros par an, avec exonération d’impôts et simplification administrative. Un plafond défiscalisé bien plus en phase avec les réalités de terrain, dans des milliers de clubs, que les 2.540 euros/annuels autorisés pour les bénévoles.