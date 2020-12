Coronavirus: pour la vaccination, faut-il privilégier la quantité ou la qualité?

Alors que la vaccination vient juste de commencer, des experts se disent favorables à un report de la seconde dose pour vacciner un plus grand nombre de Belges. D’autres à l’inverse se montrent plus prudents.

Après la valse à mille temps, la valse des doses pourrait bien avoir atteint notre plat pays. L’épidémiologiste et membre de la task force vaccination Pierre Van Damme a émis une nouvelle idée pour atteindre le plus rapidement possible une immunité collective contre le Sars-CoV-2. Au micro de la VRT, il a suggéré d’administrer une première dose de vaccin Pfizer/BioNTech au plus grand nombre de citoyens. La seconde serait seulement prévue après un délai de plusieurs mois, contre trois semaines à l’heure actuelle. Au-delà de l’immunité collective, Pierre Van Damme espère ainsi pouvoir vacciner une première fois l’ensemble de la population belge, y compris les jeunes, avant l’été prochain.