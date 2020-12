La campagne de vaccination a commencé, la campagne de com’ pour convaincre un maximum de monde bat son plein. Pour autant, on a le droit de dire non. Qu’en est-il ? Nous avons posé la question au philosophe Guy Haarscher.

Les imprécations de Frank Vandenbroucke, les appels de nos experts scientifiques envoyés au front par une classe politique apparemment unanime, le rouleau compresseur de la com, tout cela devrait suffire à convaincre un pourcentage utile – on parle d’un seuil de 70 % – de la population de faire le pas, celui de la vaccination. Pour autant, on a le droit de dire non. Non ?