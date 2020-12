Vaccination: une communication millimétrée où la moindre erreur serait fatale

C’est aujourd’hui une date qui devra être gravée dans notre mémoire. » Le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke (SP.A), n’a pas lésiné sur l’emphase, lundi à l’aube, pour qualifier la première journée officielle de vaccination en Belgique. Et un moment à imprimer dans la mémoire collective, ça ne se rate pas, surtout pas.

La journée a donc fait l’objet d’un plan de communication particulièrement soigné. Pas moins de trois sociétés ont été mandatées pour réussir l’opération, qui commençait donc par une sortie média du ministre à la RTBF, et une autre, celle de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS), sur Bel-RTL. Quelques heures plus tard, Elio Di Rupo (PS), ministre-président wallon, vantait les mérites de l’injection dans la première maison de repos bénéficiant du vaccin et située à… Mons. Christie Morreale l’accompagnait. Pendant que le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), s’affichait à Woluwe-Saint-Pierre.