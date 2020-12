Roger Federer se donne du temps

Melbourne, un Grand Chelem que le Suisse a remporté à six reprises (la première en 2004 contre Marat Safin, la dernière en 2018 face à Marin Cilic) et qui est aussi… l’ultime tournoi en date auquel il a pris part, en janvier 2020 (élimination en demie face à Novak Djokovic). Depuis lors, le Bâlois a surtout veillé à soigner un genou récalcitrant (deux opérations au ménisque, en février puis en juin) mais il était prématuré d’effectuer le déplacement vers Melbourne dans quelques semaines, compte tenu d’un niveau de préparation insuffisant. À bientôt 40 ans (il les célébrera le 8 août prochain), après une bonne douzaine de mois sans compétition, Roger Federer peut-il raisonnablement espérer un retour au premier plan, le seul niveau d’efficacité que son talent et son aura méritent ? L’interrogation perfore l’esprit de tout amateur de tennis digne de ce nom mais en Suisse, à distance assez proche du clan Federer, un optimisme raisonné prévaut.