Les priorités à Anderlecht: un gardien et un nº10, voire un attaquant

Si le retour du jeune arrière droit Mohamed Bouchouari a été officialisée ce lundi (il a signé jusqu’en en juin 2022) et que l’arrivée pour… juin prochain du jeune attaquant ukrainien Mykola Kuharevych (19 ans) pourrait l’être dans les prochaines heures, Anderlecht pourrait également engager rapidement un nouveau gardien en la personne du Néerlandais Warner Hahn (28 ans, 1m98), sans club depuis la fin de son contrat à Heerenveen en juin dernier. Formé en partie à l’Ajax, il compte plus de cent matches de Eredivisie avec Feyenoord, PEC Zwolle, l’Excelsior Rotterdam et Heerenveen. «Il attendait la bonne opportunité et il semblerait qu’elle soit arrivée avec cette offre d’Anderlecht», pointe son agent.