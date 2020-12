Brexit - La douane était déjà de toute façon "préparée aux contrôles"

L'accord commercial finalement conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le cadre de l'après Brexit, qui sera effectif le 1er janvier, ne change pas grand-chose pour la douane belge, estime lundi une porte-parole du SPF Finances. La douane était préparée aux formalités en cas de "no deal".

Le Royaume-Uni quittera le marché commun le 1er janvier. C'est la fin de la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux à travers la Manche. En ce qui concerne les marchandises, seuls les produits échangés avec l'Irlande du Nord bénéficieront d'une exception.

Cette nouvelle réalité signifie le retour des barrières commerciales, et donc en premier lieu l'instauration de nouvelles formalités et nouveaux contrôles pour s'assurer que les produits échangés répondent aux normes et standards exigés.

La douane belge est-elle prête pour ces changements? "Nous étions déjà préparés pour des contrôles", répond une porte-parole du SPF Finances. Cela fait des mois que l'ombre d'un "no deal" plane sur les négociations et la douane s'était donc préparée au scénario du pire.