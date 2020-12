Sporting de Charleroi: renforcer le secteur défensif

Le mois de janvier du Sporting de Charleroi ne devrait pas être trop chahuté. En effet, la direction sambrienne devrait avant tout essayer de poursuivre l’équilibrage de son noyau sans lancer de grands chantiers.

Dans le secteur offensif, à moins d’offres impossibles à refuser, les titulaires resteront au Mambourg cet hiver même si des joueurs comme Shamar Nicholson et Ali Gholizadeh suscitent de l’intérêt. Alors que Lukasz Teodorczyk et Massimo Bruno reviennent petit à petit dans le coup et qu’un joueur comme Amine Benchaib s’est affirmé comme un titulaire potentiel ces dernières semaines, le secteur est assez fourni pour envisager le second tour sereinement. Le club cherchera par contre une solution pour assurer un temps de jeu correct à Lucas Ribeiro Costa, ce qui ne sera probablement pas le cas au Mambourg.