Avec Bas Dost, Bruges pense à l’offensif

Dans les clubs flamands, Bruges a, en théorie du moins, d’ores et déjà réalisé l’opération la plus spectaculaire de ce mercato hivernal en parvenant à attirer Bas Dost (Eintracht Francfort) pour tenter de solutionner ses problèmes offensifs récurrents. Agé de 31 ans, l’ancien international néerlandais (18 sélections, 1 but) débarque pour une saison et demie et 4 millions d’euros afin de faire parler la poudre. Le Club, qui avait misé l’été dernier sur une certaine stabilité, n’avait recruté qu’un autre joueur, le jeune Noa Lang. L’opération ayant été un succès, la piste néerlandaise a été réactivée même si Dost (4 buts et 2 assists en 12 matches cette saison) possède davantage d’expérience que Lang suite à ses expériences souvent positives aux Pays-Bas (Emmen, Heracles, Heerenveen), au Portugal (Sporting) et en Allemagne (Wolfsburg, Francfort). Son arrivée, très attendue, pourrait pousser un garçon comme Krmencik à aller voir ailleurs. Schrijvers tente lui aussi d’obtenir son bon de sortie pour grappiller davantage de temps de jeu.