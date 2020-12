Mercato: les clubs doivent dégraisser avant de se renforcer

Il y a un an, le mercato d’hiver en Belgique avait été fidèle à sa tradition, celle d’un marché de corrections et de retouches où les clubs du top fignolent généralement leur effectif pour être en accord avec leurs ambitions tandis que les retardataires chassent la bonne pioche pour sauver leur saison. Hormis dans le sens des départs (Berge, Samatta, Emond), le grand souk hivernal n’avait pas été très animé, et tout indique qu’il ne le sera pas beaucoup plus cette année.

Si la nouvelle formule du championnat fait qu’il reste encore au moins 17 matches de phase classique pour tout le monde (contre 9 à la même période il y a un an) et qu’il est donc encore temps de repartir d’une feuille blanche, la situation économique et sanitaire empêche aux clubs belges de voir les choses en grand, si ce n’est peut-être pour l’exception brugeoise qui a déjà frappé fort avec l’arrivée de Bast Dost pour environ 4 millions d’euros.