L’Excel Mouscron coince contre ses rivaux directs

Pourtant revigoré après avoir obtenu des résultats probants contre le Beerschot, OHL et le Standard, Mouscron a une fois de plus raté l’occasion de s’extirper de la zone rouge. Battus à Malines (2-1) dimanche soir, les joueurs de Jorge Simao ont à nouveau laissé filer un concurrent direct. Ils terminent l’année avec la lanterne rouge, qu’ils ont seulement su éviter durant six journées sur les dix-neuf disputées.

Passé au travers de sa première mi-temps derrière les casernes, l’Excel s’est montré nettement plus entreprenant après la pause. Mais cela n’a pas suffi dans ce duel ô combien important dans la course au maintien. Jorge Simao est apparu très marqué après le revers concédé par ses ouailles. Partagé entre colère et déception, il avait pourtant maintenu son groupe en éveil durant toute la semaine, malgré Noël qui s’était invité durant la préparation. Mais comme à son habitude depuis son arrivée à Mouscron lorsque son équipe subit un échec, il tient à en assumer l’entière responsabilité. Il n’a encore jamais pointé du doigt l’un de ses joueurs, alors que certains n’ont pas répondu aux attentes dimanche. « Notre première mi-temps était un désastre total, c’est la plus mauvaise livrée depuis mon arrivée. Nous pouvions nous estimer heureux avec un score de seulement 1-0 à la mi-temps. C’est ma responsabilité. Je ne dis pas ça parce que c’est toujours bien de l’affirmer.