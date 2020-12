Brexit: goodbye and good luck

Cette année qui se termine emportera avec elle ce qui restait des liens historiques entre l’UE et le Royaume-Uni. Au 1er janvier, Londres cessera d’appliquer le droit européen. Les Européens cesseront de considérer le pays comme l’un des leurs comme ils le faisaient à certains égards (mobilité des citoyens, échanges commerciaux…) depuis le Brexit politique, le 31 janvier dernier. Et comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’a dit il y a quelques jours, on va pouvoir tourner la page.