50 journalistes ont été tués en 2020, la majorité dans des pays en paix

Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour la profession avec 8 tués, suivi par l’Inde (4), le Pakistan (4), les Philippines (3) et le Honduras (3).

En 2020, 50 journalistes ont été tués et près de sept sur dix l’ont été dans des pays en paix et non des zones de guerre, annonce l’organisation Reporters sans frontières (RSF) dans son bilan annuel publié mardi.

Si le nombre de morts « reste stable » par rapport aux 53 journalistes tués en 2019, de plus en plus « sont assassinés dans des pays en paix », soit 34 personnes, représentant 68 % du nombre total de tués, souligne l’ONG française qui a établi ce décompte entre le 1er janvier et le 15 décembre.

La proportion de journalistes tués dans des zones de conflits ne cesse de chuter, passant de 58 % en 2016 à 32 % cette année dans des pays comme la Syrie et le Yémen ou « des zones minées par des conflits de basse ou moyenne intensité » (Afghanistan, Irak).