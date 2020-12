Erika Vlieghe: «Les Belges de retour de l’étranger devraient présenter un test négatif»

Pour éviter que les retours de voyage des Belges après les congés de fin d’année ne provoquent une augmentation des contaminations, il faudrait demander à tous les Belges de présenter un test négatif à leur arrivée sur le territoire national. C’est ce que propose Erika Vlieghe, professeur d’infectiologie (UZ Antwerpen), dans les pages de De Staandard ce mardi.

De son côté, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke attend encore l’avis des experts à ce sujet.

« Dans presque tous les pays européens, le risque d’infection est plus élevé que dans notre pays. La nouvelle variante britannique, probablement plus contagieuse, est également source d’inquiétude. Ce n’est donc pas le bon moment pour voyager à l’étranger, et je ne parle pas seulement du Royaume-Uni », déclare Erika Vlieghe.