Megan Rapinoe, critique sur la façon américaine de gérer le covid-19, prête à rejouer

Megan Rapinoe s’apprête à reprendre le chemin du terrain, a expliqué la joueuse américaine, capitaine de l’équipe de football féminin des Etats-Unis, championne du monde, en vue de préparer les Jeux olympiques de Tokyo cet été. La double championne du monde et joueuse mondiale de l’année 2019 est aussi très active pour défendre les droits des femmes, combattre le racisme et les injustices sociales. Elle se montre très critique aussi sur la position américaine face au coronavirus.

« C’est frustrant, comme joueuse, de ne pas pouvoir aller sur le terrain, mais avec tout ce qu’il se passe, honnêtement, je ne me sens pas à l’aise de rejouer », a expliqué Megan Rapinoe, 35 ans. « Ici aux Etats-Unis, on gère la crise de la façon la plus terrible qu’il soit possible de le faire ».