Le projet de P+R à Viville garde la préférence du Grand-Duché

Le projet du P+R de Viville aux portes d’Arlon verra-t-il le jour ? Nos voisins grand-ducaux, en tout cas, y croient. Sans doute beaucoup plus que les Belges... Cela fait déjà six ans que le ministre Bausch et le secrétaire d’Etat Camille Gira, décidé depuis lors, avaient visité les lieux en compagnie des autorités belges. On y croyait alors mais le dossier n’a pas avancé d’un iota depuis lors, le ministre Bellot et les responsables de la SNCB mettant notamment en avant la priorité de rénover la ligne 162 Bruxelles-Luxembourg. Après, on verra. Mais il n’est pas sûr qu’on croit à ce dossier à la SNCB.

Toujours est-il que dans ans une réponse parlementaire publiée ce lundi, et relayée par nos confrères luxembourgeois du Wort, le ministre de la Mobilité François Bausch marque clairement sa préférence pour le site de Viville.