Cyclo-cross: Lotte Kopecky sera aux championnats de Belgique

La coureuse de Lotto Soudal sera présente sur les deux épreuves : en ligne et contre-la-montre.

Lotte Kopecky (Lotto Soudal) a décidé de s’essayer aux labourés cette saison et disputera les championnats de Belgique de cyclo-cross les 9 et 10 janvier à Meulebeke. La championne de Belgique sur route, en ligne et en contre-la-montre, prendra aussi le départ de la manche de Coupe du monde à Hulst, aux Pays-Bas dimanche.

Lotte Kopecky a disputé cinq cross cette saison, finissant notamment 18e dimanche dans la boue de Dendermonde, la 3e des cinq étapes de Coupe du monde. « C’était super, déjà sur la route, j’aime quand il pleut, mais je n’avais jamais roulé dans la boue comme ça », a confié Lotte Kopecky qui sera au départ des championnats de Belgique.

« Cela n’entre pas en conflit avec ma saison sur route et je ne remplace pas mes entraînements. C’est une chouette alternative. Je pense même que la technique du cross pourrait m’aider sur des courses comme les Strade Bianchi ou Paris-Roubaix. Je m’amuse bien et cela ne me donne aucun stress. »