«La bombe humaine»: bienvenue dans l’anthropocène!

Nous savons tous. Ce qui manque, c’est le courage d’en tirer les conclusions. Au Théâtre national, Vincent Hennebicq et Eline Schumacher auscultent nos paradoxes face à la catastrophe annoncée.

La pièce n’aura pas nécessité de polluants voyages, elle récupère la scénographie d’un autre spectacle et requiert le moins de projecteurs possible. - Andrea Messana

A u départ, je voulais faire un spectacle sur les zombies », se fend Vincent Hennebicq sur le grand plateau du Théâtre national lors d’un premier filage de La Bombe humaine . Lui qui a toujours été fasciné par les films apocalyptiques, les histoires de fin du monde, y voyait la forme idéale de cristallisation de nos peurs. « Et puis, je suis devenu papa », confesse l’auteur, metteur en scène et comédien, en cette après-midi pluvieuse de décembre. Tout à coup, la fin de l’humanité ne lui apparaissait plus comme un fantasme de science-fiction mais comme une réalité franchement angoissante.