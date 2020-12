Une pierre dans notre Cardin: le couturier français est décédé à l’âge de 98 ans

Jour sombre dans l’histoire de la mode : ce mardi, après 70 ans de carrière, le couturier français Pierre Cardin, visionnaire, mécène et propriétaire d’un empire de plus de 700 licences, est décédé à l’âge de 98 ans.

J’ai créé tout ce qu’il est possible de créer », disait-il, « du parfum aux boîtes de sardines. » Mais en mai 2019, il y a un peu plus d’un an, il confiait se sentir « un peu fatigué. »

Il dessinait toujours – « C’est ma raison d’être, ma réalité, ma drogue » – mais ne se rendait plus comme avant, tous les jours, dans ses ateliers face au palais de l’Elysée. L’année dernière, pour la première fois en 69 ans de carrière, cet ancien comptable qui contrôlait toujours les comptes de sa maison et vendait dans le monde entier costumes, linge de maison, parfums, lunettes préparait sa succession.

Pietro Costante Cardin, né à Sant’Andrea di Barbarana, près de Venise, le 2 juillet 1922, et qui a « appris à faire une boutonnière à la main pour pouvoir donner des ordres intelligents » a marqué l’histoire de son caractère avant-gardiste et son influence bien au-delà de la mode, du mobilier au design industriel.