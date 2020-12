En quatre points

Situation

Celle villa se situe sur les hauteurs de Bomal, une section de Durbuy. Elle est implantée dans une zone résidentielle boisée qui est notamment prisée pour les hébergements touristiques. On trouve à moins de cinq minutes en voiture une belle variété de facilités dont des commerces, des établissements horeca, des services ou encore des écoles. La gare de Bomal est également accessible rapidement et les premiers arrêts de bus se situent à environ dix minutes de marche. Il faut compter une dizaine de minutes en voiture pour rejoindre le centre de Durbuy et plus ou moins une demi-heure pour atteindre Marche-en-Famenne, Houffalize ou encore La Roche-en-Ardenne.