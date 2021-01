Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur une intéressante demeure ardennaise.

M.-E. R.

Cette villa d’architecte a été construite à la fin des années 1970 sur les hauteurs de Bomal. Elle profite de l’attractivité et des facilités de la région de Durbuy, mais aussi d’un remarquable environnement boisé. Elle est également agrémentée d’une piscine intérieure et l’un de ses niveaux est actuellement aménagé pour des activités professionnelles. La villa peut néanmoins se prêter à de nombreuses autres affectations et par exemple être divisée en deux habitations.