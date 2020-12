Yves Coppieters, Erika Vlieghe…: les experts préconisent un contrôle strict au retour de vacances

Faut-il renforcer les contrôles aux frontières en cette période de vacances ? C’est ce que préconise Yves Coppieters. Au journal télévisé de la RTBF, ce mardi midi, il s’est prononcé en faveur d’un meilleur contrôle aux frontières, qu’il estime « insuffisant en Belgique, il ne fait pas partie de la surveillance épidémiologique de la maladie ».

Il rappelle qu’il s’agit pourtant « d’une des clés » pour éviter une reprise de l’épidémie. « On doit absolument contrôler tous les non-résidents, mais pour les résidents c’est beaucoup plus compliqué. Cela demande une logistique énorme : il faudrait mettre des tests rapides aux frontières pour ceux qui n’ont pas leur certificat, et isoler ceux qui sont positifs dans des lieux particuliers. »